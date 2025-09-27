AK Parti Kayseri Teşkilatı, Çiftçilerle Buluştu

Haberler

AK Parti Kayseri Teşkilatı, Kocasinan ilçesinde vatandaşlar ve çiftçilerle bir araya gelerek talepleri dinledi. İl Başkanı Hüseyin Okandan, ziyaretlerin önemli olduğunu ifade etti.

Ak Parti Kayseri Teşkilatı, Kocasinan ilçesinin Salur Mahallesi'nde vatandaşlar ve çiftçilerle bir araya geldi.

Ziyarete TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve AK Parti Kayseri teşkilat mensupları katıldı.

Ziyaret sırasında vatandaşlar ve çiftçiler taleplerini iletirken, yapılan görüşmelerin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, açıklamasında, "Bugün Salur Mahallesi'nde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu ziyaretler bizler için çok değerli. Şehrimizin taleplerini yerinde dinleyip çözüm üretmek adına önemli bir fırsat oldu. Şehrimize ve ülkemize değer katan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Ziyaret, sohbetin ardından ile sona erdi. - KAYSERİ

