AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, oyunu kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Özkar Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde oyunu kullandı. Oy kullanımı sonrası açıklamalarda bulunan Cıngı, "Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Ülkemiz demokrasisi açısından bugün bir kan tazeleme işlemi yaptık. Neticede burada önemli olan halkımızın düşüncesinin şeffaf ve adil bir biçimde sandığa yansıması. İlçemizi ve şehrimizi yönetecek idarecilerimizin, meclis üyelerimizin seçmemiz. Bazı yerlerde bazı yöneticilerimizde değişiklikler var. Bazılarında da önceki başkanlarımız devam edecek ama seçimler bir yenilenme fırsatı. Bir vizyon değişimi dolayısıyla böylesine güzel bir ortamda böylesine güzel bir havada oyumuzu kullandık. Allah şehrimize ve ülkemize her şeyin en hayırlısını nasip etsin" diye konuştu. - KAYSERİ