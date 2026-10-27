Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, işletmeyle resmi ortaklığı olmadığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, işletmeyle resmi ortaklığı olmadığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, sosyal medyada ortaklığı iddia edilen işletmeyle hiçbir zaman resmi ortaklığı olmadığını söyledi. Okandan, sürecin başında ortaklık ihtimalinin olduğunu, bunun haberlerden çok önce karşılıklı feshedildiğini belirtti.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; ortaklığı olduğu iddia edilen işletmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen işletmeyle alakalı hiç bir zaman resmi bir ortaklığım olmamıştır" dedi.

Bazı sosyal mecralarda paylaşılan bir işletmeye ortak olduğu iddialarına cevap veren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan yaptığı açıklamada; "Sosyal medyada bahsi geçen işletmeyle alakalı hiç bir zaman resmi bir ortaklığım olmamıştır. Oranın tadilatı sırasında gerçekleşen elektrik alt yapısı ile alakalı yapılan işlemlerden kaynaklı alacağımızdan dolayı sürecin başında ortaklık ihtimali söz konusu olmuştur. Yasal süreçlerdeki aksamalardan dolayı da bu haberlerden çok önce bu durumdaki ihtimali de karşılıklı fesih edilmiştir. Lakin bu söylemler üzerinden usulsüzlük veya kanuna aykırı bir konuya destek veya ön alma durumu söz konusu dahi değildir. Ticari faaliyetler üzerinden siyasi olarak yıpratma, halkı kin ve nefrete yönlendirmeye yönelik haberlere karşı da gerekli hukuki süreçlerin yakinen takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı

Okul katliamında skandal detay ortaya çıktı! Müdür olayı görünce...
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

Otomotiv devinden şoke eden veda kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Natalie Portman üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu: Büyülü küçük insan

45 yaşında üçüncü kez anne oldu: Büyülü küçük insan
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek
Gaziantep'te çocukların kavgası ölümle bitti! Kadınların saç saça, erkeklerin yumruk yumruğa girdiği anlar kamerada

Çocukların kavgası ölümle bitti! O anlar saniye saniye kamerada
Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı

Silahını kadının başına dayadı! Sonrası hiç beklediği gibi olmadı
Akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14'üncü Leo'nun son durumu belli oldu! Ek tedaviye gerek yok

Akciğer kanseri ameliyatı olmuştu! Papa 14. Leo'dan yeni haber
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü