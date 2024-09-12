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Ak Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu: 12 Eylül'ü Unutmadık, Unutturmayacağız

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Ak Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 12 Eylül darbesinin 44. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, darbenin ülkemizin demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazındığını ve demokrasimize sahip çıkmanın önemini vurguladı.

12 Eylül darbesinin 44. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ak Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, "12 Eylül ülkemizin demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Darbelerden ders çıkararak, birlik ve beraberlik içinde demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. 12 Eylül'ü unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu 12 Eylül darbesinin 44. yılı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Kasapoğlu mesajında "12 Eylül ülkemizin demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Milletin iradesine vurulmuş bu darbe, sadece bir hükümete değil, demokrasinin kendisine karşı yapılmış büyük bir saldırıdır. Demokrasiye ve milli iradeye yapılan bu tür müdahaleler, Türkiye'nin ilerleyişini durdurmaya çalışan karanlık güçlerin eseridir ve hiçbir zaman milletin geleceğine hizmet etmez" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin gücü milletin iradesinde saklıdır"

"12 Eylül darbesi, binlerce insanın hayatını karartmış, hak ve özgürlükleri gasp etmiş, demokratik değerleri ayaklar altına almıştır" diyen Dr. Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün, geçmişteki bu acı hatıralardan ders çıkararak, demokrasimize sahip çıkmak, milli iradenin üstünlüğünü savunmak her zamankinden daha önemli. AK Parti olarak, darbelerin her türlüsünü lanetliyor ve ülkemizi demokrasiden asla taviz vermeden ileri taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Unutmayalım ki, Türkiye'nin gücü milletin iradesinde saklıdır. Darbelerden ders çıkararak, birlik ve beraberlik içinde demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. 12 Eylül'ü unutmadık, unutturmayacağız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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