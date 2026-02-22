Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda geleneksel çocuk iftarı düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda geleneksel çocuk iftarı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen geleneksel çocuk iftarı programında, Hacivat-Karagöz gösterisi ve çeşitli çocuk etkinlikleri ile keyifli bir Ramazan akşamı yaşandı. Çocuklar ve aileler birlikte Ramazan'ın bereketini paylaştı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda geleneksel çocuk iftarı programı düzenlendi. Program boyunca Hacivat-Karagöz gösterisi, orta oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlenirken, minikler keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen birlik ve paylaşma buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından geleneksel çocuk iftarı programı düzenlendi. İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa çocuklar anneleriyle birlikte katıldı. Çocuklara özel hazırlanan menülerin ikram edildiği iftar programında, Ramazan'ın bereketi ve neşesi aynı sofrada paylaşıldı. Program boyunca Hacivat-Karagöz gösterisi, orta oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlenirken, minikler keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.

Etkinlik alanında kurulan sahnede gerçekleştirilen gösteriler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de Ramazan'ın birlik ve beraberlik atmosferini birlikte yaşadı. Program, hem çocukların hem de ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "Bu akşam sizlerle beraber, bizim evimiz dediğimiz İl Başkanlığımız çok ayrı bir şekilde şenlendi. Ayaklarınıza sağlık, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Annelerinize de teşekkür ediyoruz. Birlik, beraberlik ve rahmet ayı, bir arada olmanın, paylaşmanın en çok anlam bulduğu zaman dilimi Ramazan ayı. Bir ay boyunca burada olduğu gibi biz de sahalarda olmaya devam edeceğiz. Bizi bekleyen başka hanelerin evlerinde insanların gönüllerini de yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Çocuk gülerse dünya güzelleşir"

Programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Çocuk gülerse, dünya güzelleşir. Kadın Kollarımızın düzenlediği çocuk iftarında, kıymetli evlatlarımızı ve değerli annelerini İl Başkanlığımızda ağırladık. Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaşırken, çocuklarımızın neşesi gönüllerimizi aydınlattı" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar programları, kültür-sanat etkinlikleri ve çeşitli buluşmalarla İstanbullular aynı sofrada ve aynı gönül ikliminde buluşmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın ne yanıt verdi
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Geçmeyen öksürük 35 binde bir görülen hastalık çıktı, 4 ameliyat geçirdi

Geçmeyen öksürük 35 binde bir görülen hastalık çıktı
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı