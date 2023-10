Ak Parti İl Başkan Vekili Ketrez: "Ak Parti 17 kez milletin güvenoyunu aldı"

KİLİS - AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Hatice Canan Ketrez, 7 Ekim tarihinde yapılacak olan AK Parti 4. olağanüstü Büyük Kongre ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kilis İl Başkanlığında partinin yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı açıklamada Başkan Vekili Hatice Canan Ketrez, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileklerini vurguladı. İl Başkan Vekili Ketrez, AK Parti'nin 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 17 kez milletin güvenoyunu aldığını söyledi. Açıklamalarda bulunan Ketrez, "2001'de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" şiarıyla kurulan AK Parti'miz, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur. Partimiz, kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma; kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır" dedi.

22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlı olduklarını söyleyen Ketrez, "yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Kıymetli basın mensupları, Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. Hep yeni hep ileri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef çerçevesinde önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı AK Parti'mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu.