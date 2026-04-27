AK Parti heyeti bölgesinde inceleme yaptı

Zonguldak'ta Kardeşler Köyü'nde yaşanan heyelan sonrası AK Parti heyeti bölgede inceleme yaptı.

Kardeşler Köyü'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye giden AK Parti heyeti, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Heyette İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti Merkez ilçe başkanı Sezer Köroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve Grup Başkanvekili Abdullah Karagüzel yer aldı.

Heyelan nedeniyle zarar gören bölgede inceleme yapan yetkililer, ilgili kurumlarla birlikte yapılması gereken müdahaleleri yerinde değerlendirdi. Bölgedeki risklerin en aza indirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Açıklamada, heyelan sonrası oluşan risklerin giderilmesi ve bölgenin yeniden güvenli hale getirilmesi için sürecin yakından takip edileceği belirtildi. Yetkililer, çalışmaların koordineli şekilde sürdürüleceğini kaydetti. - ZONGULDAK

