AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: "Devletimiz gerekli çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütüyor"

Kayseri'de Filistinli vatandaşlara destek olmak için düzenlenen 'Büyük Kayseri Mitingi'ne yüzlerce vatandaş katıldı. Sloganların atıldığı, duaların okunduğu mitingde hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mitinge katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Devletimiz gerekli çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütüyor" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Cuma Namazı sonrası düzenlenen mitinge, Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri AK Parti Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, ilçe belediye başkanları, STK Temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim Tilavetinin okunmasıyla başlayan programda konuşan Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Mübarek Cuma günü İslam Alemi'nin bir parçası olarak bizler, bu vahşete 'dur' denmesi için bu kötülüğe sessiz kalmadığımızı duyurmak için bir aradayız. Allah hepinizden razı olsun. Gücümüze güç katmak mecburiyetindeyiz. Devletimiz gerekli çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Ne kadar güçlü olur, birbirimize ne kadar sarılır, birlik ve beraberlik içerisinde varlığımızı korursak, Allah'ın izniyle o vahşete bir son verme imkanımız var" şeklinde konuştu.

Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu üyesi Mehmet Karakaş da yaptığı konuşmada "İsrail'in soykırım uygulamalarına avazımız çıktığı kadar bağırmak için bu meydandayız" diyerek, " Filistin'e, Kudüs'e, Gazze'ye selam olsun. Hukukun, insanlığın, vicdanın, merhametin ve evrensel tüm değerlerin hiçe sayıldığı, sözün, kınamanın, protestonun, basın açıklamasının hükmünü yitirdiği, annelerin, ihtiyarların insan muamelesi görmediği, yeryüzünün zalimlerinin silahlarıyla, bombalarıyla konuştuğu ama tüm insanlığın zifiri karanlıkları içerisinde kalmış körler gibi sustuğu, gıyabi cenaze namazlarının ve duaların utancımıza utanç kattığı günlerde değişmez ilahi kelamın muhatapları Müslümanlar olarak, batının zalim İsrail'e ardı arkası kesilmeyen cesaretine İslam dünyasında Türkiye ve birkaç ülke ve birkaç cılız ses dışında olmayan insanlar her fırsatta dünya 5'den büyüktür diye çırpınışlara rağmen devletler susuyorsa milletler konuşsun. Yüreği ve samimiyeti ile konuşsunlar. İbrahim'in ateşine karınca misali su taşıyan, gönlü erenler konuşsun. Enkazdan çıkan bebeklerden utanmamak, annelerin feryatlarını görmezden gelmek, babaların bebeklerinin cenazesini taşırken, onlara omuz vermek için konuşsun. Bombalarla yıkılan evlerin, hastanelerin enkazlarından çıkartılan çocuk, kadın, yaşlı ve hastaların masumiyetini haykırmak için buradayız. Gazze'de kahreden İsrail alçaklığına ve soykırım uygulamalarına karşı avazımız çıktığı kadar bağırmak için bu meydandayız" diye konuştu.

Kayseri'nin katledilen çocuklara, katledilen mazlumlara sessiz kalmadığına vurgu yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında, "Elbette bugün Filistin'in ve mazlumun yanında yer almak için burada meydanlarda toplandık. Nasıl ki Milli Mücadele döneminde, 1921 yılında Taş Mektep lisemizin mezunlarının tamamen şehit verdiği bir anlayış içerisinde, nasıl ki 15 Temmuz'da bu meydanları doldurduysanız bugün de 'biz buradayız' diyorsunuz. Katledilen çocuklara, katledilen mazlumlara sessiz kalmayarak 'yanındayız' diyorsunuz. Sizleri alnınızdan öpüyorum, bağrıma basıyorum, iyi ki varsınız diyorum. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın 1967 temelinde 'Kudüs başkentli bir Filistin olmazsa olmazımız' anlayışı içerisinde, mazlum Kudüs ve Filistin halkının yanında yer aldınız. Ay yıldızlı Türk bayrağımız ve Filistin bayrakları ile hep beraber biriz, beraberiz, hep beraber bu zulmün karşısındayız diye anlayış içerisinde toplandınız. Ana rahminde katledilen çocukların ahını dindirmek için, Allah'ın ayetinde belirttiği gibi onların tuzaklarını başlarına geçirmek için meydanlardayız diyen insanlarsınız" diye konuştu.

Hem Türkiye'de terör örgütlerine karşı hem de Gazze'de şehit olanlar için Halil İbrahim Aslan ve Abdullah İslam tarafından Sela-i Şerif okundu.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırılırken, miting Filistin için Hunat Camii'nden sela verilip, dua edilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ