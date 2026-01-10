AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: 'İsrail, 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü kanlı saldırılarda 270'e yakın gazeteci kardeşimizin hayatına kastetti'

Ak Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, " İsrail, 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü kanlı saldırılarda 270'e yakın gazeteci kardeşimizin hayatına kastetti. Bu tablo, hakikati boğmak isteyenlerin, gerçeğin sesini kesmek için çocuk; kadın ya da gazeteci ayırt etmeksizin nasıl bir gaddarlığa büründüğünün en somut ispatıdır" dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla program düzenlendi. Beyoğlu Sütlüce'de bulunan İl Başkanlığındaki programa, AK Parti Medya ve Tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Kadın Kolları Saliha Demirer, ilçe teşkilat üyeleri ile birlikte İstanbul'da yerel ve ulusal medyada görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı. Kahvaltı programı öncesi Faruk Acar, Abdullah Özdemir, Saliha Demirer masaları tek tek dolaşarak gazetecilerle bir araya gelip fotoğraf çekildi ve gazetecilerin 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Programda ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve İl Başkanı Abdullah Özdemir'in açıklamalarından önce, günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan kısa film davetlilere izletildi.

Programda konuşan AK Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekti. Konuşmalarını sürdüren Acar," Soğuk bir kış sabahında, gecenin en geç saatinde, afet bölgesinde, bir adliye koridorunda, bir meydanda büyük bir fedakarlıkla görev yapan sizlersiniz. Bir fotoğrafın arkasındaki saatler süren bekleyişi, bir haberin arkasındaki teyit zincirini, bir canlı yayının arkasındaki görünmeyen emeği en iyi siz bilirsiniz. Sizler imkanların ötesinde büyük bir özveriyle görev arkasındaki görünmeyen emekçilersiniz. Bugün bu anlamlı günü kutlarken dünya genelinde bu mesleğin ne kadar ağır bedeller gerektirerek icra edildiğine de hep birlikte şahitlik ediyoruz. Geride bıraktığımız yıl dünyada basın mensupları açısından maalesef kara bir yıl olarak tarihe geçti. İsrail, 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü kanlı saldırılarda 270'e yakın gazeteci kardeşimizin hayatına kastetti bu tablo hakikati boğmak isteyenlerin gerçeğin sesini kesmek için çocuk kadın ya da gazeteci ayırt etmeksizin nasıl bir gaddarlığa büründüğünün en somut ispatıdır" ifadelerini kullandı.

"Bugün konvansiyonel savaşların yanı sıra siber dünyadaki dezenformasyon savaşlarıyla da karşı karşıyayız"

İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında hakkın ve hakikatin savunucusu olduklarını aktaran Faruk Acar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehit olan tüm basın mensuplarına bu vesileyle Allah rahmet diliyorum Ak Parti olarak bizler medyayı demokrasinin en güçlü teminatlarından birisi olarak görüyoruz. Bizim medyayla ilişkimiz her zaman güven ve samimiyet esasına dayanmıştır ancak günümüzde bilginin hızıyla beraber maalesef bilginin kirliliği de artmıştır. Bugün konvansiyonel savaşların yanı sıra siber dünyadaki dezenformasyon savaşlarıyla da karşı karşıyayız. Bu savaş bilginin kirletilmesi ve hakikatin üzerinden ilerlemektedir. İçinde bulunduğumuz çağda yalan saniyeler içinde kıtaları aşarken gerçeğin sesi maalesef bazen bu gürültüde kısılmaktadır. Sistematik yalanlarla toplumun sinir uçlarıyla oynandığı bu süreçte yerel ve ulusal basınımızın etik değerlere bağlı duruşu ülkemizin en büyük güven kaynağıdır."

"Gazetecilik, polislik ve askerlik gibi ölümü dahi göze almanız gereken ve ölümle burun buruna olduğunuz anlamlı ve değerli bir meslek"

Programda konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gazetecilik mesleğinin kutsallığı ve zorlukları bakımından Öğretmenlik, Polislik ve Askerlik gibi mesleklere benzediğine dikkat çekti. Konuşmalarını sürdüren Özdemir, "Bu mesleğin icra edilmesi bir diğer tarafıyla da hiç kolay olmayan aynı zamanda içinde bulunan şartlar dolayısıyla da birçok zorluğu bünyesinde barındıran bir anlam ve mana taşımakta. Bu vesileyle özellikle böylesine anlamlı bir günde meslek icra eden kıymetli arkadaşlarımız yol arkadaşlarımız özellikle hatırlamamız ve onlarla bir arada olmamız gerektiğine en kalbi şekilde inanıyoruz. Ama tabii gazetecilerimizi sadece bugüne sığdıran sadece bugünlerde anlamlandıran bir siyasetçi değilim. Özellikle 365 günümüzün tamamında bir arada olduğumuz kardeşlerimizin tüm zorluklarını içinde bulundukları şartlardaki tüm sıkıntılarını da bizzat bilen ve bunun için de aynı zamanda mücadele eden bir yol arkadaşınız olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. Gazetecilik mesleğinin bir diğer anlamlı ve önemli olan kısmı da ülkemiz içerisindeki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve milli cephede yer alındığında bunun toplumun ortak duygusunu milli duygusunu manevi duygusunu daha da büyütmeye en önemli araç olduğudur. Baktığınız zaman bölgemizde ve dünyadaki birçok büyük problemlerin etrafımızda dolaştığı bir dönemde ülkemizdeki yerelden ulusala tüm gazetecilerimizin birlik ve beraberliği büyüten bunu anlamlı kılan ve milli bir duruşta iç cephemizi daha da kuvvetlendiren duruşunun çok anlamlı olduğuna inanıyorum"' diye konuştu.

