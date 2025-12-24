AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik'den 25 Aralık mesajı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında 25 Aralık 1921'in, inancın, azmin ve millet iradesinin tarihe altın harflerle kazındığı bir direniş destanı olduğunu vurgulayan Milletvekili Bozgeyik, Gaziantep halkının yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde sergilediği eşsiz mücadelenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ruhuna ilham verdiğini ifade etti. Bünyamin Bozgeyik, "Gazi şehrimiz kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla topyekun bir direniş ortaya koyarak esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Gaziantep savunması, milletimizin bağımsızlık sevdasının ve hür yaşama kararlılığının en güçlü nişanelerinden biridir" dedi.

Şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Bizlere düşen görev bu aziz mirası yaşatmak, geçmişten aldığımız güçle Gaziantep'imizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktır. AK Parti olarak şehrimizin kalkınması, gençlerimizin umutla geleceğe hazırlanması ve milletimizin refahı için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bünyamin Bozgeyik, "25 Aralık, Gaziantep'in sarsılmaz iradesinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık ruhunun simgesidir. Bu şanlı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP