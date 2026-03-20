AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Reşadiye Camii'nde vatandaşlarla bayramlaştı

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan Bayramı namazını Reşadiye Camii'nde kılarak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Eskişehir'de Ramazan Bayramı coşkusu, sabahın erken saatlerinde camileri dolduran binlerce vatandaşla birlikte yaşandı. Reşadiye Camii'nde eda edilen bayram namazının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, cami avlusunda hemşehrileriyle bir araya geldi. Vatandaşların bayramını tebrik eden Albayrak, samimi diyaloglar eşliğinde bayram sevincine ortak oldu.

"Bir arada olduğumuz ve kucaklaştığımız nice bayramlara"

Sosyal medya hesabı üzerinden de bayram mesajı yayımlayan Gürhan Albayrak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Paylaşımında, "Bir arada olduğumuz ve kucaklaştığımız nice bayramlara Reşadiye Camii'nde bayram namazı sonrası hemşehrilerimizle bayramlaştık. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

