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Eskişehir AK Parti Teşkilatı, Batı Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'na katıldı

Eskişehir AK Parti Teşkilatı, Batı Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'na katıldı
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen Batı Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'na ilçe başkanlarıyla birlikte katıldı. Toplantıda hedefler ve saha çalışmaları değerlendirildi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Batı Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'na katıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, Eskişehir ilçe başkanları da yer aldı. Bölge Koordinatörü Ahmet Özdemir'in başkanlığında ve İl Koordinatörü Mehmet Cihat Sezal'ın katılımıyla düzenlenen programda, bölgedeki il ve ilçe başkanları bir araya geldi.

"Toplamtımız hayırlaravesile olsun inşallah"

Toplantının içeriğine ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca düzenlenen Batı Anadolu Bölge Strateji Toplantısı kapsamında ilçe başkanlarımızla birlikte Kızılcahamam'dayız. Bölge Koordinatörümüz Sayın Ahmet Özdemir'in başkanlığı ve İl Koordinatörümüz Sayın Mehmet Cihat Sezal'ın katılımıyla gerçekleşen toplantılarda ilçe başkanlarımızla ve il başkanlarımızla bir araya geldik. Hedeflerimizi ve saha çalışmalarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdiğimiz toplantılarımız hayırlara vesile olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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