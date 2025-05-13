AK Parti Eskişehir'de Halk Günü Buluşmaları Başladı

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Halk Günü buluşmalarının başladığı ve haftanın her pazartesi günü bir milletvekili ve nöbetçi il başkan yardımcılarının il binasında vatandaşların taleplerini dinleyeceği açıklandı.

Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirilen Halk Günü programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Samimi ortamda geçen görüşmelerde vatandaşların taleplerini not edildi ve çözüm önerileri konuşuldu. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, programın detayları şu şekilde aktarıldı:

"AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı olarak her pazartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında, il binamızda Halk Günü buluşmalarımızı başlatıyoruz. Her hafta bir milletvekilimiz ve nöbetçi İl başkan yardımcılarımız hemşehrilerimizin taleplerini dinliyor olacaklar. Bu haftaki program kapsamında Milletvekilimiz Fatih Dönmez; İl Başkan Yardımcılarımız Mustafa Kemal Bandırma ve Mehmet Ali Çil ile birlikte 'Halk Günü' kapsamında il binamızda hemşehrilerimizin taleplerini dinledi." - ESKİŞEHİR