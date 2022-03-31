Başkan Uçarer, "Daha önce ceza yazılan esnafa teşekkür belgesi vermek göz boyamaktır"

AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Murat Uçarer, Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın esnaflara sunduğu teşekkür belgesini "göz boyamak" olarak nitelendirirken, "Bunun yerine, ilçemizdeki her esnafa ceza uygulamasa daha inandırıcı olurdu" dedi.

Geçen aylarda Mahmudiye ilçe esnafına belediye tarafından uygulanan cezalar, ilçe sakinlerinin tepkisini toplamıştı. Buna karşın Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın esnafı ziyaret ederek teşekkür belgesi dağıtmasını eleştiren AK Parti İlçe Başkanı Murat Uçarer, "Daha geçen ay sudan sebeplerle ilçe esnafımıza ceza uygulatan Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın esnaf ziyaretleri yapması gerçekten düşündürücü. Pandemide yaşadığı sıkıntıları tam manada atlatamayan esnafımız şubat ayında sayısız idari para cezası ile karşı karşıya bırakıldı. İlçemizde adeta para cezası uygulanmayan esnaf kalmadı" dedi.

"Esnafımız maddi manevi zor duruma düştü"

Esnafın bu konuda ardı ardına denetim, idari para cezası ve ödeme emirleri ile karşılaştığını aktaran Başkan Uçarer, "Mahmudiye küçük bir ilçe, esnafımız eksikleri için uyarılabilecekken kendilerine idari para cezası uygulandı. Esnafımız maddi manevi zor duruma düştü. Belediye Başkanı İshak Gündoğan göz boyamak için esnafımıza teşekkür belgesi sunmak yerine, ilçemizdeki her esnafa ceza uygulamasa daha inandırıcı olurdu" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel