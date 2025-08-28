AK Parti'de yol haritası belirlendi

Ak Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Milletvekili Halil Eldemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı parti binasında düzenlendi. Toplantısında, ilçe teşkilatının çalışmaları, hedefler ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası ele alınırken, teşkilat mensuplarıyla verimli istişarelerde bulunuldu.

Programda konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "AK Parti teşkilatımızın en büyük gücü, inançla ve kararlılıkla yol yürüyen dava arkadaşlarımızdır. Birlik ve beraberlik ruhuyla, milletimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hedeflerimiz ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda azimle yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Yıldırım, toplantıya katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, alınan kararların ilçe ve şehir adına hayırlara vesile olmasını diledi. - BİLECİK