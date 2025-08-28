AK Parti'de yol haritası belirlendi

AK Parti'de yol haritası belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Milletvekili Halil Eldemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ak Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Milletvekili Halil Eldemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı parti binasında düzenlendi. Toplantısında, ilçe teşkilatının çalışmaları, hedefler ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası ele alınırken, teşkilat mensuplarıyla verimli istişarelerde bulunuldu.

Programda konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "AK Parti teşkilatımızın en büyük gücü, inançla ve kararlılıkla yol yürüyen dava arkadaşlarımızdır. Birlik ve beraberlik ruhuyla, milletimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hedeflerimiz ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda azimle yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Yıldırım, toplantıya katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, alınan kararların ilçe ve şehir adına hayırlara vesile olmasını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.