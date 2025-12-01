AK Parti Batman İl Başkanlığından 'Bir ömre bedel 40 yıl' buluşması

Ak Parti Batman İl Başkanlığı, Türkiye Yüzyılı'nda 2025 Aile Yılı kapsamında anlamlı bir programa imza atarak Batman'da evliliklerinde 40 yılı geride bırakan 65 aileyi akşam yemeğinde bir araya getirdi. Aile bağlarının güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve uzun soluklu evliliklerin örnekliğinin vurgulanması amacıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Programa katılan ailelere hitaben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir ömre bedel 40 yıl aynı sofrada, aynı yastıkta 40 yıl" sözleri hatırlatılarak, uzun yıllar aynı çatıyı paylaşmanın kıymeti ve aile kurumunun toplumdaki merkezi rolü vurgulandı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, 40 yılı aşan birlikteliğin sadece bir evlilik değil, bir emek, sabır ve sevgi yolculuğu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"41 kere maşallah. Bugün burada bir araya getirdiğimiz kıymetli büyüklerimiz, aile kurumunun canlı birer nişanesidir. Her biri, yeni yuva kuran gençlere rehber olacak birer hayat hikayesidir. Aile, bu toprakların mayasıdır."

Etkinlikte konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise toplumun temel direğinin aile olduğunu belirterek, "Evlilikte 40 yılı geride bırakmak, sevginin olduğu kadar fedakarlığın, anlayışın ve sadakatin de göstergesidir. Ailelerimizin güçlü olması, ülkemizin güçlü olması demektir. Bu buluşma, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en anlamlı yansımalarından biridir" dedi.

Programın anısına 40 yıl pastası kesildi, ardından ailelere "Bir yastıkta kocayın" sembolü olarak yastık hediye edildi. - BATMAN