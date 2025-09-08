AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları'ndan Gazze'deki Çocuklar İçin 'Boş Sıralar' Etkinliği

Ak Parti Aydın İl Gençlik Kolları, Gazze'de savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan ve yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmek için Atatürk Kent Meydanı'nda "Boş Sıralar" etkinliği düzenledi.

Meydana boş sıralar yerleştirilirken, üzerinde Gazze'deki çocukların dramını anlatan dövizler ve "Bu sıralar boş çünkü İsrail çocukları öldürüyor" yazılı pankart vatandaşların ilgisini çekti.

Etkinlikte konuşan AK Parti Aydın İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyesi Azra Türkmen, Gazze'de çocukların en temel haklarından mahrum bırakıldığını belirterek, "Okul sıraları boş kaldı, defterler açılmadan kapandı, kalemler kırıldı. İsrail'in bombaları çocukların hayallerini çalıyor. Biz gençlik olarak bu zulmü lanetliyor, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz" dedi.

Türkmen, uluslararası topluma da çağrı yaparak, "Çocuk katili İsrail karşısında susanlar, insanlık suçuna ortak oluyor. Tarih bu utancı affetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek ve gençlik kolları üyeleri de katılarak Gazze'de hayatını kaybeden çocukların anısına sessiz destek verdi. - AYDIN