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Ajet'in Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya planlanan uçuşlarında 7 saati geçen rötar yaşandı

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Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketi Ajet'in Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya gitmesi planlanan uçuşlarında 7 saati geçen rötar yaşandı. Yolcular mağdur oldu.

Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketi Ajet'in, Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya gitmesi planlanan uçuşlarında 7 saati geçen rötar yaşandı.

Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na uçması planlanan Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketi Ajet'te yaşanan saatlik rötar yolcuları mağdur etti. VF4289 sayılı uçağın Trabzon'dan Ankara'ya saat 15.20'de planlanan seferine 7 saat 55 dakika rötar geldi. Havalimanında çeşitli bahaneler ile bekletildiklerini ileri süren yolcular, uçağın pistte olduğunu ancak personel yetersizliği nedeniyle uçağın uçuş yapamadığını iddia etti.

Ajet'in aynı şekilde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na planlanan 20.20 ve 21.20 seferlerinde de 2 saati geçen rötar yaşandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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