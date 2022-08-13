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Aileleriyle kavuşan askerler gözyaşlarına hâkim olmadı

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Aileleriyle kavuşan askerler gözyaşlarına hâkim olmadı

Bilecik'te vatanı görevlerini yapan ve acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 589 erin yemin töreni sonrası aileleriyle kavuşması duygu dolu anlar yaşattı.

Bilecik'te vatanı görevlerini yapan ve acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 589 erin yemin töreni sonrası aileleriyle kavuşması duygu dolu anlar yaşattı. Bazı askerler ve aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Bilecik'te dün düzenlenen yemin töreninde binlerce acemi er yakını sabahın ilk saatlerinde kentte aklın ederken, trafikte ve esnafta satış yoğunluğu yaşandı. Araçları Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı karşısında otopark ve kapalı pazar alanına park eden aileler çocuklarına, evli olanlar eşlerine kavuşmanın heyecanıyla yemin törenini yapılacak alana akın ettiler. Alanı hınca hınç dolduran aileler sevinçlerine Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ortak oldu.

Gözyaşlarını tutamadılar

Yemin töreni sonrası binlerce asker yakını tören alanına akın ederek, çocukları varsa eşlerini kavuşmanın sevincini yaşadı. Bu esnada gözyaşları sel olurken, duygu dolu anlar yaşandı. Yemin töreni sonrası aileler başta Osmanlı Devletini kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi ile Söğütte bulunan Ertuğrulgazi Türbeleri ziyaret etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şeyh Edebali Jandarma Bilecik Yerel Haberler

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