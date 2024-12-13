Ailede Sorumluluk Bilinci Konferansı Bilecik'te Gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Bilecik İl Müftülüğü tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Ailede Sorumluluk Bilinci' konulu konferansta konuşma yaptı.

Ertuğrulgazi İmam Hatibi Murat Geçvan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta açılış konuşması yapan İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Malumunuz aile en önemli kurumumuz. Bizler de ailede en önemli neferleriz. Bizler anne, baba ve evlatlar olarak bu kurumun içerisindeyiz. Bu kurumun içerisindeki her nefer İslam'la güzel ahlakla beslenmediği zaman kurumaya başlar. Ben Ankara'dan ilimizi teşrif ederek konferansımıza konuşmacı olarak katılan kıymetli Burhan İşliyen hocamıza teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.

"Allah'ın hükümlerinde bir değişme yoktur"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Allah'ın dinin, ailelerin ve toplumların problemlerini çözme kabiliyetini devam ettirdiğine değinerek, "Bizler aile konusunda numune ve güzel örnekler oluşturalım. Toplumun bizden beklediği ahlaklı, güzel yaşayan, cennete namzet aile yuvalarının kurulabildiğini bu çağda da göstermektir. Allah'ın dini efendimiz Aleyhisselam'a indiği safiyet ve temizliğiyle aynen kitaplarımızda duruyor. O zamanlar nasıl müminleri ilgilendiriyor ve sorumlu kılıyorsa bu zamanda da aynı derecede bizleri ilgilendiriyor ve sorumlu kılıyor. Allah'ın hükümlerinde bir değişme yoktur. Güneş nasıl doğudan doğup batıdan batıyorsa, Allah'ın kitabı ayetleri aynen indiği tazelikte insanların ailelerin ve toplumların problemlerini çözme kabiliyetini devam ettiriyor" dedi.

"Ailede yaptığımız bütün işlerimiz sevgiyi çoğaltmak üzere olmalıdır"

Ev sevginin yerleştiği, sevginin merkeze alındığı bir ocak olmalı diyerek konuşmasını sürdüren İşliyen, "Kur'an-ı Kerimde rabbimiz, 'Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O'nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır' buyuruyor. Yani ayetten anladığımız ailenin üzerine kurulması gereken iki temel esas sevgi ve merhamettir. Ailede yaptığımız bütün işlerimiz sevgiyi çoğaltmak üzere olmalıdır. Evde çocuklarınız için aldığınız tedbirler sevgiyi yerleştirmek ve sevgiyi büyütmek üzerine olmalıdır. Dünyaya neden geldiğini aklından çıkarmayan dünyanın Rabbimizin ikramını kazanmanın tek fırsat yolu olduğunu anlayan insanlara yaşayarak nasıl güzel bir aile olduğunu gösteren Allah'a kulluk görevini yapan kursağında bir damla bir lokma haram geçmeyen bir yaklaşımla hayatı yaşayan fertler olup böyle ailelerin çoğalması için gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.

"Bir Müslüman'ın en çok zaman geçirmekten zevk aldığı yer ailesi olmalıdır"

Başkan Yardımcısı İşliyen son olarak, "Bir Müslüman'ın en çok zaman geçirmekten zevk aldığı yer ailesi olmalıdır. Bir baba eve gittiğinde eşi ve çocukları onu sevgi ve muhabbetle karşılayacaklar. Bir babada eve giderken heyecan içerisinde bir an önce eşime ve çocuklarıma yetişeyim gayreti içerisinde olacak. Böylelikle kötülüklerin bize isabet etmesine karşı bir zırh bir korunak ve bir barınak olacak ailelerimiz ve evlerimiz. Kenetlendikçe saflarımızı sıklaştırdıkça birbirimize olan sevgi ve merhametimiz arttıkça Allah bizi sevecek. Allah da bizi sevdikçe ve bizden razı oldukça hem dünyamız hem de ahiretimiz daha müreffeh ve daha huzurlu bir hale gelecek" diyerek konuşmasını bitirdi.

Hatıra fotoğraflarının çekildiği konferansın ardından Vali Yardımcısı Şahin Arsal tarafından günün anısına İşliyen'e hediye takdim edildi. - BİLECİK