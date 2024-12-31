Aile ve Sosyal Hizmetler ile Emniyet Müdürlüğü'nden İş Birliği Toplantısı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'la bir araya gelerek aralarında toplumun, huzur ve refahı için gelecekteki projeler ele aldılar.

İkili buluşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türkoğlu, Emniyet İl Müdürü Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Türkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, emniyet ekipleriyle koordineli çalışarak toplumun huzur ve refahı için ortak projelere hazır olduklarını ifade etti. İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ise; nazik ziyaretlerinden dolayı İl Müdürü İlkay Türkoğlu'na teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyaret sonunda Türkoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a Bilecik'in temsili olan Osmanlı Tuğrası takdiminde bulundu. - BİLECİK