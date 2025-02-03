Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi Çamkıran'ın genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içeren şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu. Bakanlık, bu tür içeriklerin toplum yapısını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Turabi'nin videosunun YouTube üzerinde 3 günde 1 milyon izlenme alması ise dikkatlerden kaçmadı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin tepki çeken şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.
"GENEL AHLAKI BOZUCU İFADELER"
Edinilen bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın kamuoyunda tepki çeken şarkı videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.
ŞARKI VİDEOSUNUN YAYINDAN KALDIRILMASI TALEBİ
Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından da sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.