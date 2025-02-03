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Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi Çamkıran'ın genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içeren şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu. Bakanlık, bu tür içeriklerin toplum yapısını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Turabi'nin videosunun YouTube üzerinde 3 günde 1 milyon izlenme alması ise dikkatlerden kaçmadı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin tepki çeken şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.

"GENEL AHLAKI BOZUCU İFADELER"

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın kamuoyunda tepki çeken şarkı videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

ŞARKI VİDEOSUNUN YAYINDAN KALDIRILMASI TALEBİ

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından da sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıVEFA:

Özgür bırakın insanları, onca yobazın yaptıklarına saçma sapan işlerine ses çıkarmazken, bunlara mı takıldınız. İnsanların seçme hakkı var. Ahlak dayatmalarına ve bekçilerine de hiç tahammülleri yok artık. Kaçıncı asırda yaşıyorsunuz. Bir gidin artık!

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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Kafayı yemiş lavuk... Turabi'ye tavsiyem şarkıyı Türkçe olarak Annesine ve bacısına okumasıdır, bakalım anası şarkıyı dinleyince ne tepki verecek.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

soytarı

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Haber YorumlarıAli Teke:

Bu çobanıda milletin başına bela etti Acun Bunun şarkısı olsa ne yazar Bunları haber bile yapmayın

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Yandaş Tv lerde yayınlanan kadın proğramlarında ki rezilliklerin yanında bu devede kulak kalır.Bir defadan bir şey olmaz.

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Haber Yorumlarıözgen ASLAN:

turbomu? bundan olsa olsa egzoz dumanı olur mahlukat

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Haber YorumlarıÜmit TV:

turabi Tam bi o evladısin bu Yaptığın şarkı dan da anlaşılıyor öyle olduğun

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Haber YorumlarıLetgohesap null:

Hiçmi utanmamış bunu yaparken bide sesinide değiştirmiş. Adam gibi sözleri olsa neyse Ahlak dışı bi saçma sapan bi muzik yapmis.

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Haber YorumlarıMülayim:

adam aşmışşş:)))))

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Haber YorumlarıVATAN SEVER:

bakanlık yasaklansın diye girişimde bulunmuş inşallah yasaklanır

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