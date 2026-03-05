Öztürk'ten dikkat çeken kanun teklifi

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Sosyal hizmetler kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Milletvekili Ercan Öztürk, "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda aile yapısını güçlendirmeyi ve çocukları daha güçlü koruma altına almayı hedefleyen kapsamlı bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. İlk imza sahibi olarak meclise sunulan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, aile kurumunun korunması, çocukların dijital ortamda güvenliğinin artırılması ve sosyal hizmetlerin daha etkin hale getirilmesini amaçlıyor.

Milletvekili Öztürk, düzenlemenin temel hedefinin toplumun her ferdini kapsayan güçlü bir sosyal koruma sistemi oluşturmak olduğunu belirterek, "Aile toplumun temelidir. Ailemizin huzuru ve güvenliği her şeyin üzerindedir. Bu anlayışla devletimizin şefkat elini daha da güçlendirecek önemli adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öztürk, yapılan düzenlemelerin temel amacının aileyi güçlendirmek olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzla yola çıkarken tek bir gayemiz vardı; hiçbir ferdimizi geride bırakmamak ve ailemizin huzurunu her şeyin üzerinde tutmak. Bu düzenlemelerle hem çocuklarımızı daha güçlü koruyacak hem de aile yapımızı destekleyecek önemli adımlar atıyoruz."

Öztürk, kanun teklifinin Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını daha da güçlendireceğini belirterek düzenlemelerin hayırlı olmasını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı