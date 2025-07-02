AİÇÜ ve Ağrı Valiliği'nden Geleneksel Sanat Sergisi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından Ağrı Valiliği iş birliği ile gerçekleştirilen Fihi Ma Fih 1. Ulusal Geleneksel Davetli Sergisi (Nur'ul Ayn) ve Workshop Etkinlikleri İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen açılış programının ardından başladı.

AİÇÜ ev sahipliğinde, AİÇÜ, Atatürk Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesinden 77 akademisyen tarafından oluşturulan hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini ve naht eserleri 03-04 Temmuz 2025 tarihlerinde İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleştirilecek Fihi Ma Fih 1. Ulusal Geleneksel Davetli Sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen sergi açılış programına AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yakup Karataş ve Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çetin Bayrak ile akademisyen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, bu toprakların kadim mirasını sanatla yeniden yorumlamak ve görünür kılmak amacıyla düzenlenen, adını göz nurundan alan "Nur'ul Ayn" sergisinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Tarih, sanat ve estetiğin bir bileşimi olan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda sanatseverlerle bir araya gelerek sanatın ruhuyla buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Gülçin, şöyle konuştu:

"Bugün burada yalnızca bir serginin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda geçmişin hafızasını bugünün sanatsal üretimiyle buluşturan bir kültür köprüsü de inşa ediyoruz. Sanat; dilden bağımsız bir iletişim biçimi, estetikten doğan bir hakikattir. Zamanı, mekanı ve sınırları aşarak insanı insana yaklaştırır. Üniversitemiz, bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra, kültür ve sanatın topluma yayılmasını da asli bir sorumluluk olarak görmektedir. Bu bilinçle, bölgesel kalkınma hedeflerimizin bir parçası olarak, Ağrı'yı yalnızca akademiyle değil; sanat, kültür ve estetikle de buluşturmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz kültürel ve sanatsal faaliyetler, üniversitemizin topluma açılan vicdanı ve ruhudur."

Bu yıl serginin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Gülçin, "Bu özel etkinlikte, geleneksel sanatlardan çağdaş yorumlara uzanan geniş bir sanat yelpazesinde, birbirinden değerli sanatçılarımızın eserleriyle buluşuyoruz. Aynı zamanda gerçekleştirilecek workshoplar sayesinde sanatın, yalnızca izlenen değil; deneyimlenen, hissedilen, üretilen bir paylaşıma dönüştüğü kanaatindeyim. - AĞRI