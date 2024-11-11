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AİÇÜ'nün Projesi SAĞLIKFEST'te Türkiye İkincisi Oldu

AİÇÜ'nün Projesi SAĞLIKFEST'te Türkiye İkincisi Oldu
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, SAĞLIKFEST'te finale kalan projeleriyle dikkat çekti. İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı'ndan bir proje Türkiye ikincisi ödülünü alırken, iki proje de finale kalma başarısı gösterdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin (AİÇÜ) de paydaşı olduğu ve 3 projesinin finale kalma başarısı gösterdiği Sağlık Bilimleri Festivali'nde (SAĞLIKFEST) AİÇÜ'den bir proje Türkiye ikincisi ödülünü almaya hak kazandı.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 101 proje standının yer aldığı SAĞLIKFEST'te, AİÇÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Pınar Baykan danışmanlığında Büşra KAYA ve Yavuz Selim Seçgin'den oluşan proje ekibinin "Yükseköğretim Kurumları İş Sağlığı Hizmetlerinde Psikolojik Güvenliği Önceliklendirme: Akademik, İdari Personel ve Yöneticiler İçin Kapsamlı Bir Yaklaşım Projesi" başlıklı projesi SAĞLIKFEST Lisansüstü Kategorisi Yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

SAĞLIKFEST'te AİÇÜ Tıp Fakültesi'nden 2 proje lisans kategorisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalından ise 1 proje lisansüstü kategorisinde SAĞLIKFEST yarışmasında finale kalma başarısı gösterdi.

AİÇÜ Tıp Fakültesinden Dr. Ögr. Üyesi Burcu Özen Karabulut danışmanlığında Arda Aydınlı ve Zehra Gizem Doğan'dan oluşan proje ekibinin "Damargöz" başlıklı projesi ile Arş. Gör. Feyza BURUL danışmanlığında Esma Mavi ve Abdullah Evliyaoğulları'ndan oluşan proje ekibinin "Sağlık Personeline Özel, Sağlık Alanında İşaret Dili Eğitimi" başlıklı projesi lisans kategorisinde finale kalma başarısı gösterdi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı açıklamada, SAĞLIKFEST'te finale kalma başarısı gösteren ve Türkiye ikincisi ödülünü alan proje ekiplerini tebrik ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Karabulut AİÇÜ'nün, Türkiye'nin milli sağlık bilimler hamlesi vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sağlık Bilimleri Festivali SAĞLIKFEST'in paydaşları arasında olmasından dolayı büyük bir gurur duyduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, SAĞLIKFEST'e ev sahipliği yapan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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