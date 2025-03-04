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AİÇÜ'de Öğrencilere Ücretsiz İftar Yemeği

AİÇÜ'de Öğrencilere Ücretsiz İftar Yemeği
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ramazan ayı boyunca öğrenciler için düzenlenen ücretsiz iftar yemeklerine katıldı. Program, günlük yaklaşık 1500 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ, İbrahim Çeçen Vakfı ve Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla AİÇÜ Merkezi Yemekhanede öğrencilere verilen ücretsiz iftar yemeği programında öğrenciler ile iftar sofrasını paylaştı.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ücretsiz iftar yemeği programının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayında Üniversitemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimize kesintisiz iftar programı sunulmaktadır. Günlük yaklaşık 1500 öğrencimiz, evlerindeki iftar sofralarını aratmayacak iftar programında bir araya gelmektedir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu ile öğrencilerimizin bu güzel iftar sofrasında buluşmasına katkıda bulunan İbrahim Çeçen Vakfı'na ve Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İftar programında, Rektörlük üst yönetimi ile akademik ve idari personel de yer aldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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