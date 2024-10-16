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AİÇÜ'de 2024-2025 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevdi Töreni

AİÇÜ'de 2024-2025 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevdi Töreni
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 2024-2025Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevdi Töreni düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 2024-2025Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevdi Töreni düzenlendi.

Törende, AİÇÜ Doğubayazıt Ahmed-i Hani Yerleşkesini yaptıran iş insanı Abdolbari Goozal ile Eleşkirt Yerleşkesini yaptıran iş insanı Celal Oruç'a Fahri Doktora unvanı tevdi edildi.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonu'ndaki Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, iş insanları Abdolbari Goozal ile Celal Oruç, il protokolü, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program IC Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen'in mesajının okunması ile devam etti.

2024-2025 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Kurulduğu günden bu yana kaliteli eğitimi, nitelikli kadrosu, sunduğu imkanlar ve ilimize sağladığı katkılarla önemli değerlerimizden biri olan, kültür, turizm, eğitim olarak büyümeye devam eden şehrimizin kalbinde atan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin bir ferdi olan siz değerli öğrencilerimize, başta Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve tüm akademisyenlerimizin başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmenizi diliyorum. Sevgili gençler, özverili bir şekilde çalışırsanız fırsat sizin ayağınıza kadar gelir. Sizlere şu anda bulunduğunuz konum ne olursa olsun görevinizi layıkıyla yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle,2024-2025 Akademik Yılı'nın tüm Üniversite mensuplarımız, özellikle de öğrencilerimiz için başarılarla dolu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni eğitim-öğretim yılının AİÇÜ mensupları ve öğrenciler için başarılarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ'nün 'Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite' şiarıyla Türkiye'nin küresel bir güç merkezi olarak 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirebileceği donanıma sahip öğrencileri büyük bir gayret ve özveriyle geleceğe hazırladığını belirtti.

Akademik Yılı Açılış Töreni'nde Fahri Doktora unvanı tevdi edilen iş insanı Abdolbari Goozal, AİÇÜ tarafından kendisine doktora unvanı tevdi edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Goozal, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime ve öğrencilere her zaman destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Fahri Doktora unvanı tevdi edilen iş insanı Celal Oruç da AİÇÜ'de öğrencilerle birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oruç, "Bir Ağrılı olarak eğitime verdiğimiz destekten ve Eleşkirt yerleşkemizi Üniversitemize kazandırmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Tören, iş insanlarına cüppe giydirilmesi, Fahri Doktora Diplomaları ve AİÇÜ kimliğinin takdim edilmesi ile sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Çeçen Kültür Yerel Tören

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