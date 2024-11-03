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Ahmet Çetin: Türk Sinemasını Duvarlarda Yaşatan Ressam

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, ressam Ahmet Çetin, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerini ve çeşitli portreleri duvarlara resmederek yerel mekanları renklendiriyor. Çetin, sanatını halka ulaştırmayı ve ilçesini turistik bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ressam Ahmet Çetin, Türk sinemasının sevilen karakterlerini ve bazı portreleri duvarlarda yaşatıyor.

Küçük yaşlarda resim yeteneğini keşfeden ve bu tutkuyu mesleğe dönüştüren Ressam Ahmet Çetin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanatı ile birçok işletmenin ve kurumun duvarlarını renklendirdi. Çetin, özellikle memleketi Sorgun'daki kafe, restoran, mağaza ve kamu binalarında yaptığı resimlerle dikkat çekiyor. Çetin'in ilgi gören çalışması ise bir çay bahçesine Yeşilçam'ın unutulmaz film yıldızlarını resmettiği çalışma oldu. Türk sinemasının sevilen figürlerini duvarlarda yaşatan bu çay bahçesi, vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi. Ahmet Çetin, çalışma yapacağı işletmelerden bazen belirli örnekler isterken, kimi zaman da özgürce hayal gücünü kullanarak eserler üretiyor. Bazı çalışmalarında geçmiş dönem heykel figürlerini modern sanatla birleştiren Çetin, ilerleyen zamanlarda Sorgun'un cadde ve sokaklarını da sanatıyla renklendirmeyi planlıyor.

Çetin, sanatı halka ulaştırmak istediğini belirterek, "Memleketimizin görünmeyen pek çok duvarı var. İstiyoruz ki o duvarlar resmedilsin, halka açılsın. Sanata ve ilçemize katkı sağlasın. Büyükşehirlerde olduğu gibi Sorgun'un da turistik bir cazibe merkezi haline gelmesini istiyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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