AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ten laiklik tartışmalarına sert çıkış

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "28 Şubat tarihin çöp kutusuna atıldı" dedi.

Ahmet Büyükgümüş, Tekirdağ'da katıldığı teşkilat sahurunda Ramazan ayı, laiklik tartışmaları ve 28 Şubat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Büyükgümüş, Tekirdağ'da bir dizi programa katıldı. Program kapsamında AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Büyükgümüş, AK Parti Tekirdağ Teşkilat Sahuru'nda partililerle bir araya geldi.

Sahur programında konuşan Büyükgümüş, Ramazan ayı üzerinden yürütülen laiklik tartışmalarına değinerek şunları söyledi:

"Bakın Ramazan ayındaki gelişmeleri yakinen her biriniz takip ettiniz. Neymiş? Çocuklara ramazan kültürünü okullarda öğretmek, yaymak laiklik ilkesine aykırıymış. Artık öyle bazı kelimeleri istismar ederek Türkiye'de birilerinin siyasette sonuç alma devri kapanmıştır. Açık ve net. ya cesur olacaklar kafalarının arkasında esas niyetlerini milletimizle açıklıkla paylaşacaklar. Öyle kelimelerin arkasına saklanmak yok. Neden çocuklarımızın, gençlerin ramazan ikliminden faydalanmasına, bunların okullarda öğretilmesine, böyle bir farkındalığın oluşmasına neden rahatsızsınız? ya asıl niyetlerini söyleyecekler, biz de ciddiye alıp onlara cevabımızı vereceğiz. Ama şu tablo bize göstermiştir ki milletimizin değerlerine açıktan cephe alma vakitleri tamamen tükenmiş durumda. Onun için bu Ramazan ayında da ne yapacaklarını bir türlü bilemediler. 'Yani bu söylenene sahip çıkalım. Ne söz söyleyelim? Ne yapalım?' Büyük bir çaresizlik içerisindeler. Yapabildikleri ancak işte yarım ağızla vesaire birtakım bu bu büyük bir kazanım değerli arkadaşlar. Milletimizin değerlerine, inancına açıktan cephe alarak siyaset üretebilecekleri zemini, platformu elhamdülillah bu teşkilatın lideriyle birlikte ortaya koyduğu irade tamamen yok etmiş durumda. Nereden geldiğimizi, neyi başardığımızı, hangi istikamette ilerlediğimizi, neleri başaracağımızı asla ve asla ne kalbimizden ne de zihnimizden eksik etmememiz lazım."

"28 Şubat tarihin çöp kutusuna atıldı"

28 Şubat'ın yıl dönümüne de değinen Büyükgümüş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esasında siyasetin en önemli fonksiyonlarından biri olan yani bakın biz inanan insanlarız elhamdülillah. İşte dün 28 Şubat'ın yıl dönümüydü. İstanbul teşkilatımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle muazzam bir iftar sofrasında bir araya geldik. Bin yıl süreceğine inanıyorlardı birileri değil mi? 28 Şubat. Milletimize bir deli gömleği giydirerek ne kadar değerimiz varsa bunu kenara iterek millet ve devlet arasına bir set çekerek bu ülkenin insanını adeta esir alınmaya çalışıldığı bir girişimdi 28 Şubat. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatımızın onun arkasında bir ve beraber olarak verdiği emekle, gayretle 28 Şubat varlığıyla, zihniyle elhamdülillah tarihin çöp kutusuna atıldı. Ama Cumhurbaşkanımız sadece bunu başarmadı. Aynı zamanda yetişmesine öncülük ettiği nesillerle birlikte siyasette, kültür hayatında, ilim dünyasında, bürokraside Türkiye'de asla ve asla bir daha böyle bir girişimin, hayalinin bile kurulmaması için büyük bir hizmette bulundu."

Program, sahur ikramı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı