Haberler

Denizolgun'un hayatını kaybettiği çiftlik havadan görüntülendi

Denizolgun'un hayatını kaybettiği çiftlik havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016'da öldüğü Beykoz'daki çiftlik, dron ile görüntülendi. Yoğun ağaçlık alandaki çiftliğin havadan detaylı görüntüleri, ölümün şüpheli bulunması ve feth-i kabir işlemi sonrası gündeme gelen yeri gözler önüne serdi.

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybettiği Beykoz'daki çiftlik havadan detaylı olarak görüntülendi.

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un hayatını kaybettiği Beykoz'daki çiftlik yeniden görüntülendi. Yoğun ağaçlık alan içerisinde yer alan çiftlik, dron ile görüntülendi. Görüntülerde, yoğun ağaçlık alan içerisinde bulunan çiftlik detaylı şekilde yer aldı. Çiftliğin havadan görüntüsü, alanın genel yapısını gözler önüne serdi.

Denizolgun'un hayatını kaybettiği çiftlik, son dönemde yaşanan gelişmeler ve Denizolgun için feth-i kabir işlemiyle birlikte ölümünün şüpheli bulunmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi

Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı

4 kişi suçüstü yakalandı, içlerinde avukat da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu
Belinay'dan 'veda' gibi' şiir! 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep

3 kardeşin ölümünün ardından aile karıştı! Babadan dikkat çeken talep