Denizolgun'un hayatını kaybettiği çiftlik havadan görüntülendi
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016'da öldüğü Beykoz'daki çiftlik, dron ile görüntülendi. Yoğun ağaçlık alandaki çiftliğin havadan detaylı görüntüleri, ölümün şüpheli bulunması ve feth-i kabir işlemi sonrası gündeme gelen yeri gözler önüne serdi.
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybettiği Beykoz'daki çiftlik havadan detaylı olarak görüntülendi.
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un hayatını kaybettiği Beykoz'daki çiftlik yeniden görüntülendi. Yoğun ağaçlık alan içerisinde yer alan çiftlik, dron ile görüntülendi. Görüntülerde, yoğun ağaçlık alan içerisinde bulunan çiftlik detaylı şekilde yer aldı. Çiftliğin havadan görüntüsü, alanın genel yapısını gözler önüne serdi.
Denizolgun'un hayatını kaybettiği çiftlik, son dönemde yaşanan gelişmeler ve Denizolgun için feth-i kabir işlemiyle birlikte ölümünün şüpheli bulunmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.