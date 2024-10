Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören; Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Çatalağzı Köyü Muhtarı Emrullah Nergiz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Nergiz, "Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Vatandaşın her derdini, her sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışan muhtarlarımızdır. Muhtarlarımız, devletin en ücra köşeye uzanan elidir. Muhtar, devlet ile köylü arasında köprü görevini üstlenen, köylüsünün-mahallelinin sorunlarıyla ilgilenen, çözüm için çare üreten, köylünün-mahallelinin hakkını, hukukunu, düzenini koruyan yetkilidir. Muhtar deyince kimi zaman arabulucu, kimi zaman köylüsünün-mahallelisinin kötü gününde sığınacağı bir liman, kimi zaman köyünde-mahallesinde kazma kürek elinde bir inşaat işçisi akla gelir. Muhtarlar bayramlarda çocukların ailesinden sonra ilk öpecekleri el, düğünlerde, cenazelerde gözlerin aradığı, acıların ve mutlulukların paylaşıldığı her yerde görülmesi gereken insanlardır. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihi bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününü Muhtarlar Günü olarak belirleyen başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize, ilçemizde ise bu programı organize eden kutlama komitesine teşekkürlerimi arz ederim" dedi.

Çelenk sunma programı sonrası Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, muhtarları makamında kabul etti. Daha sonra muhtarlarla kaymakamlık toplantı salonunda bir araya gelen Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, muhtarlarla sohbet ederek, Muhtarlar Günü'nü kutladı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan tarafından 2024 yılında köylerde yapılan çalışmalar anlatılarak 2025 yılı tahmini bütçesi görüşüldü.

Programa Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Bülent Akgün, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. - BİTLİS