Ahlat'ta Engelliler ve Aileleri Filistin Yararına Hayır Panayırı Düzenledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde engelliler ve aileleri tarafından Filistin ve Gazze yararına etkinlik düzenlendi. Ahlat Engellilerle El Ele Dayanışma Yardımlaşma ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan hayır panayırında yöresel ev yemekleri, tatlılar ve el emeği ürünler satışa sunuldu. Panayırın geliri Filistin halkına bağışlanacak.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde engelliler ve aileleri tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kermes ilgi gördü.

Kermeste engelliler ve ailelerinin hazırladığı yöresel yemekler, tatlılar ve el işi ürünler satışa sunuldu.

Dernek Başkanı Neslihan Akdemir, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla etkinliği yaptıklarını söyledi.

Kermesin gelirini Gazze'deki mağdurlara göndereceklerini ifade eden Akdemir, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir atmosfer vardı. Engelliler Günü'nde bu defa Filistinli kardeşlerimiz için yardım yapmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir gün değil her gün hatırlanmak dileğiyle günümüz kutlu olsun. Dernek olarak Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projemiz kapsamında açılan kursumuzda engellilerin yapmış olduğu ürünler de var. Yine engelli ailelerin yaptığı yöresel lezzetler de satışa sunuldu."

Vatandaşlardan Aysel Yılgar ise engelli bireyler ve aileleri tarafından Filistin yararına açılan kermeste çok güzel ürünlerin bulunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kermese Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Karteler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.