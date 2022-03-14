Ahıskalı Türkler Türkiye'ye geliyor

Ukrayna'da yaşanan savaş dolayısıyla Türkiye'ye gelen Ahıska Türklerine Türkiye kucak açtı. Ukrayna'da savaş bölgesinden alınan Ahıska Türklerinin otobüslerle Türkiye'ye getirildi. 295 kişilik ilk kafile Kapıkule'den giriş yaptı.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ukrayna'da savaş bölgelerinden tahliye edilen Ahıskalı Türklerin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Uçar, Ahıskalı Türklerin Ukrayna'da çatışmalardan dolayı yaşam şartlarının zorlaştığını, DATÜB olarak Türkiye Dışişleriyle iletişime geçerek tahliyelerin başladığını açıkladı.

Fuat Uçar, "DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığında yürütülen süreç DATÜB Ukrayna Temsilciliği Başkanı Marat Rasulov'un bölgedeki faaliyeti ile Ukrayna'daki Ahıskalı kardeşlerimiz Türkiye'ye gelmeye başladı. DATÜB olarak Listeleri hazırlayarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na ilettik. İlk olarak Ukrayna'dan 295 Ahıskalı Türk geldi. Çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Diğer Ahıskalı Türkler de guruplar halinde Türkiye'ye getirilecek. Bizler başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığımıza, Göç İdaresi Başkanlığına ve emeği geçen Türk yetkililere herkese çok teşekkür ediyoruz. Ahıskalı Türkler aynen bir Türk vatandaşı gibi hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'ye getiriliyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel