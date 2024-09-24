37. Ahilik Haftası Coşkuyla Başladı

Ahilik Haftası açılışı görsel şölene dönüştü

Kırşehir Merkezli 37. Ahilik Haftası Kutlama Programı Başladı

KIRŞEHİR - Ahilik Haftası'nın coşkulu açılış programı, unutulmaz bir görsel şölene sahne oldu.

Kırşehir merkezli başlatılan ve bir hafta boyunca kutlanacak olan Ahilik Haftası'nın 37.'si Jandarma Atlı Birliklerinin de katıldığı kortej yürüyüşüyle başlatıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı programda katılımcılar, Askerlik Şubesi kavşağından Cacabey meydanına kadar mehteran birliği müzikleri eşliğinde yürüdü. Caddenin tamamının kapatıldığı programda Ankara Seymenler ekibi Kırşehirlilere görsel şölen sundu. Yardımlaşma, dayanışma ve ahlakın simgesi olan Ahilik Kutlama Programı Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın da katılımıyla Cumhuriyet Tarihi'nin ilk külliye projesi olan Ahi Külliyesi'nde dua edilmesiyle devam etti. Yerel halkın yoğun ilgisiyle başlatılan programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ahiliğin sarsılmaz temeller üzerine yerleştirildiğini belirtti. Gürcan konuşmasında; "Ahiliğin bizlere bıraktığı miras, değerleridir. Medeniyetimizin en ileri hazinelerinden birisi olan ahilik; Selçuklu Devleti'nde, Türk İslam Medeniyetini kaynaştıran bir bağ, Osmanlıları ise cihan devleti yapan bir sır İstiklal Harbi'nin ise arkasındaki büyük güçtür" dedi.

"En büyük güvence birlik ve dayanışmadır"

Konuşmasında ahilikle birlikte gelen en büyük gücün birlik ve dayanışma ruhu olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Gürcan; "İnanıyorum ki bu ruh, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizi yönetenlerin bizlerin ve sizlerin çabalarıyla ülkemizi hedeflerine ulaştıracaktır. Ticaret erbaplarının gayretleri bakanlığımızca görülmektedir. Ahilik kültürü temelleri arasında yer alan iş ve meslek ahlakına saygı gibi hususlara çaba sarf eden esnaflara Ahi Esnaf Beratları sunulmaktadır" diye konuştu.

Hafta boyunca binlerce kişinin faydalanacağı ahi pilavı ikramı yapan protokol, Ahi Evran Külliyesinde bir araya gelerek, halk danslarını izledi. Kutlamaların Türkiye genelinde olduğunu aktaran Kırşehir Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ise; ülke genelinde Ahilik Haftası'nın hayırla kutlandığını ve büyük bir organizasyon olduğunu anlattı. Güner; "37. Ahilik Haftası Türkiye'ye kutlu olsun. Ahiliğin Başkenti Kırşehir'den esnaflara selam olsun. Ahi Evran-I Veli ve ahi esnaflarının ruhları şad olsun. Bugün bu başlangıçla onları andık. Allah onlara rahmet eylesin. Bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Ahilik Haftası açılış programı; hafta boyunca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle kutlanmaya devam edecek. Yerelde sağlanan etkinliklerle yerel ekonomiye katkı sağlanırken toplumsal dayanışmanın da önü açılmak isteniyor. Ahilik kültürünün temelini oluşturan kardeşlik, dürüstlük, dayanışma mesajı bu yılda Kırşehir'den güçlü şekilde vurgulanıyor.