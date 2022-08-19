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AHİD'den 6. Geleneksel Aşure Günü

AHİD'den 6. Geleneksel Aşure Günü

Yerel Haberler

Ankaralılar Derneğinde (AHİD) 6. Geleneksel Aşure Günü düzenlendi.

Ankaralılar Derneğinde (AHİD) 6. Geleneksel Aşure Günü düzenlendi. AHİD Başkanı Hilmi Yaman, "Örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz" dedi.

Ankara Yenimahalle'de bulunan AHİD Genel Merkezinde düzenlenen Aşure Günü'ne Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazanlarda kaynatılan aşureler katılımcılara dağıtılırken, çeşitli ilçelerden yüz çocuğun misafir edildiği programda çocuklara hediyeler de verildi. Ayrıca engelli bir kişiye de akülü araba hediye edildi.

Etkinliğin heyecanlı bir şekilde devam ettiğini belirten AHİD Başkanı Yaman, "6 yıldır geleneksel aşure programımızı yapıyoruz. Etkinliğimiz heyecanlı bir şekilde oluyor. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz. Muharrem ayının önemine binaen aşure programımızı eşle dostla birlikte yapıyoruz. Yüz tane de çocuğumuz var. Farklı ilçelerden geldiler. Hediyeler takdim edeceğiz. Birazdan bir engelli kardeşimize akülü araba takdim edeceğiz. Biz yüreklere, kalplere dokunan bir tebessüm bırakalım istiyoruz. Bunu yaparken de diğer hayırsever insanları teşvik edelim istiyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise "Muharrem ayı hepinizin de bildiği gibi bizim dini takvimimiz içinde en kıymetli aylardan birisi. Muharrem ayının ilk on günü yas tutarız. Ondan sonra da aşureyle orucumuzu açarız. Hakikaten bizim birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu pekiştiren etkinliklerden biridir. Çok da ihtiyacımız var buna. Bunu dünyada en iyi yapan ülkelerden de biriyiz. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Geleneksel Aşure Günü Gürsel Baran Ankara Yerel Haberler

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