Üye Girişi
Haberler
'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı

'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında 11 kişi daha tutuklandı

 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

 Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz
Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Ağrı Valisi'nden Kalp Rahatsızlığı Olan Çocuğa Doğum Günü Sürprizi

Ağrı Valisi'nden Kalp Rahatsızlığı Olan Çocuğa Doğum Günü Sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kalp rahatsızlığı bulunan 10 yaşındaki Muhammed Ensar Çetin'in doğum gününü kutlayarak ailesiyle birlikte mutluluğunu paylaştı. Vali Koç, sürpriz ziyaretinde hazırladığı doğum pastası ve hediyelerle küçük Muhammed'i sevindirdi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kalp rahatsızlığı bulunan 10 yaşındaki Muhammed Ensar Çetin'in doğum gününü kutlayarak, çocuğun ve ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Doğum günü nedeniyle küçük Muhammed'in evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Vali Koç, yanına özel olarak hazırlattığı doğum pastasıyla geldi. Minik Muhammed'i doğum günü hediyesiyle sevindiren Vali Koç, onunla ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Vali Koç, yaptığı açıklamada, "Bugün, 7 Kasım'da Ağrı Valiliğimizde bizleri ziyaret ederek doğum gününe katılmak için davet eden kalp rahatsızlığı bulunan Muhammed Ensar Çetin evladımızın doğum gününe katılarak mutluluğuna ortak olduk. Onun güzel gülüşü, hepimize umut ve güç verdi. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük sevincimiz. Çocuğumuzun yüzündeki tebessüm, hepimiz için en kıymetli hediye. Kıymetli evladımıza sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir ömür diliyorum. Unutmayalım, her çocuğumuz bizim için ayrı bir değerdir" şeklinde konuştu.

Küçük Muhammed ise, Vali Koç'un ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Vali amca benim doğum günümde beni yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ederim" dedi. Muhammed'in ailesi de Vali Koç'a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Vali Koç'un bu anlamlı ziyaretinin ardından, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, Vali Koç'un bu davranışını takdir ederek, "Çocuklarımızın mutluluğu için böyle duyarlı davranan bir valimiz olduğu için çok şanslıyız" şeklinde yorumlarda bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fenerbahçe ve 1 Süper Lig takımı Türkiye Kupası'na katılmayacak
img

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
img

6 trilyon fit küplük doğal gaz rezervi bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7-8 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Aralık Erzincan'da nerede deprem oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Beş Şehir eserinde kaç şehir anlatılıyor? Trabzonspor'a verilen penaltı doğru mu, yanlış mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Trabzonspor - Kasımpaşa)? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam beş bölümden oluşan "Beş Şehir" adlı eserinde adlarının geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.