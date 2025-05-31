Ağrı Valisi Kurban Vekaletini Gazze'ye Verdik

Ağrı Valisi Kurban Vekaletini Gazze'ye Verdik
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türk Kızılayı'na teslim etti. Vali Koç, Türk milletinin mazlumların yanında olduğunu vurguladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na verdi.

Vekalet teslimi, Türk Kızılayı Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı tarafından gerçekleştirildi. Vali Koç, vekalet teslimi sırasında yaptığı açıklamada, Türk milletinin her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu vurguladı. Koç, " Kurban Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerden biridir. Bu yıl kurban vekaletimi, savaş ve yoksulluk nedeniyle zor şartlarda hayatlarını sürdüren Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na veriyorum. Mazlum coğrafyalara umut olan Türk Kızılayı'na teşekkür ediyor; yapılan her hayrın, insanlık değerlerini ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi.

Türk Kızılayı Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da Vali Mustafa Koç'a duyarlılığı ve desteğinden dolayı teşekkür etti. Tatlı, "Sayın Valimizin bu anlamlı desteği, hem kurumumuzu hem de yardım ulaştıracağımız ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi son derece memnun etmiştir. Kurban bağışlarının, Gazze başta olmak üzere pek çok ihtiyaç bölgesine ulaştırılması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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