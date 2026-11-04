Ağrı Patnos'ta Kızılay Haftası etkinliği Eskikonak İlkokulu'nda yapıldı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde Türk Kızılay Patnos Şubesi tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla Eskikonak İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler yüz boyama, çeşitli ikramlar ve müzik eşliğinde gerçekleştirilen aktivitelerle bir araya geldi.

Çocukların mutluluğuna ortak olmak ve Kızılay'ın yardımlaşma ve dayanışma anlayışını küçük yaşlarda tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yüzleri boyandı, çeşitli ikramlar sunuldu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda çocuklar, Kızılay gönüllüleriyle birlikte müzik eşliğinde halay çekerek keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik boyunca öğrencilerin neşeli görüntüleri okul bahçesine renk katarken, Kızılay gönüllüleri ile çocukların birlikte halay çekmesi dayanışma ve paylaşma mesajı verdi.

Kızılay Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda, Türk Kızılay'ın yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin yanı sıra toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek iyilik anlayışını yaygınlaştırma çalışmaları da öne çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı