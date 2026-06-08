Ağrı Kitap Günleri kapılarını açtı

Ağrı Valiliği koordinesinde düzenlenen Ağrı Kitap Günleri, 8-14 Haziran tarihleri arasında Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda kitapseverleri ağırlayacak.

Ağrı Valiliği, Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Ağrı Kitap Günleri başladı. Bir hafta boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında yayınevleri, yazarlar ve kitapseverler bir araya gelecek.

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda söyleşiler, imza günleri, öğrencilere yönelik etkinlikler, atölye çalışmaları ve çeşitli kültürel programlar düzenlenecek. Etkinliklerde ayrıca kum sanatı ve kaligrafi gösterileri de ziyaretçilerle buluşacak. Program kapsamında çeşitli yazarlar da kitapseverlerle bir araya gelerek söyleşi ve imza etkinlikleri gerçekleştirecek.

Etkinlik süresince çok sayıda yayınevi stant açarak okuyucularla buluşurken, ziyaretçiler de çeşitli kampanya ve indirimlerden yararlanma fırsatı bulacak.

Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, gençlerin yazarlarla bir araya getirilmesi ve kültürel gelişimin desteklenmesinin amaçlandığı organizasyonun, Ağrı'nın kültürel hayatına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Her yaştan vatandaşın katılımına açık olan Ağrı Kitap Günleri, 14 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı