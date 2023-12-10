Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde MEB AKUB ekip üyelerine afet farkındalık eğitimi verildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekip üyelerine, UNİCEF işbirliği ile afet farkındalık eğitici eğitimi verildi. Eğitimde, MEB AKUB ekip lideri Yunus Kaya, afet öncesinden sonrasına eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekip üyelerine, UNİCEF işbirliği ile afet farkındalık eğitici eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, MEB AKUB ekip lideri Yunus Kaya, afet öncesinden sonrasına eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Eğitime, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç da katılarak ekip üyelerine destek oldular.

Eğitimin sonunda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, afet durumunda yapılması gerekenler ile ilgili öğretmen, öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesinin önemine değindi. Kökrek, "Acil afet durumlarında üzerimize düşeni en verimli bir şekilde yapacağımıza inanıyorum. MEB-AKUB üyelerine göstermiş oldukları bu fedakarlıktan dolayı en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza etsin." dedi. - AĞRI