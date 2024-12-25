Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Kiper'den Diyadin Kaymakamı'na Ziyaret
Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında asayiş ve güvenlik konuları üzerinde istişareler yapıldı.
Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali ziyaret etti
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'i makamında ağırlayan Kaymakam Mustafa Karali, Diyadin asayiş ve güvenlik konularını istişare ederek, nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Kaymakam karali, Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'e Diyadin Kanyonu biblosunu takdim etti. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel