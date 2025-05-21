Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 'Gazze'nin Kadınları' Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Gördü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Genç Hareket Düşünce Kulübü tarafından organize edilen " Gazze'nin Kadınları" adlı tiyatro oyunu, seyircilerden büyük ilgi gördü. Farklı fakültelerden 17 kız öğrencinin sahne aldığı oyun, Gazze'de yaşanan katliamlar sırasında kadınların karşı karşıya kaldığı büyük zorlukları, bu zorluklar karşısında gösterdikleri sabır, direnç ve tevekkülü etkileyici bir dille gözler önüne serdi.

Tiyatro oyununun yönetmenliğini Vodvil Sahne eğitmenlerinden Sinem Şenel üstlendi. Gerçek olaylara dayalı sahneleriyle izleyenleri derinden etkileyen oyun, duygu dolu anlara sahne oldu. Seyirciler, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Oyunu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu ve Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilan Özmen Özgün de izledi. Gösterimin ardından, başarılı yönetimi ve katkıları dolayısıyla Sinem Şenel'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Gazze'ye destek amacıyla bir hayır çarşısı da düzenlendi. Çarşıdan elde edilen gelirlerin tamamının Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Genç Hareket Düşünce Kulübü Başkanı Harun Danacı, Gazze'de 19 aydır süren katliamın insanlığın ortak vicdanını yaraladığını vurgulayarak, "Biz de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri olarak bu acıya kayıtsız kalmadık. Farklı etkinliklerle sesimizi duyurmaya çalıştık. Sanatın, yaşanan dramı anlatmak için güçlü bir dil olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle tiyatro aracılığıyla yaşananları sahneye taşıdık" ifadelerini kullandı. - AĞRI