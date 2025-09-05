Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2026 Sıralamasında Önemli Başarılar Elde Etti

Uluslararası bağımsız sıralama kuruluşu AD Scientific Index, 2026 yılına ilişkin "Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralamalarını açıkladı. 221 ülkeden 24 bin 545 kurum ve 2 milyon 626 bin 699 bilim insanının değerlendirildiği listede, üniversiteler; üretkenlik, atıf etkisi ve bireysel araştırma performansı kriterlerine göre sıralandı.

Değerlendirme sonucuna göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkiye'de 97'nci, dünyada ise 3 bin 969'uncu sırada yer alırken, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin'in başarısı ise dikkat çekti. Prof. Dr. İlhami Gülçin, 2 milyon 626 bin 699 bilim insanının değerlendirildiği Dünya Bilim İnsanı Sıralamasında 6 bin 37'nci sırada yer alırken, Türkiye'de ise 37'nci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

AD Scientific Index 2026 verilerine göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi total H-Index değerlendirmesinde, Prof. Dr. İlhami Gülçin, Doç. Dr. Murat Yıldırım, Prof. Dr. Murat Şentürk, Prof. Dr. Metin Akgün ve Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu ilk beş sırada yer aldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Uluslararası bağımsız sıralama kuruluşu AD Scientific Index tarafından açıklanan 2026 yılı sonuçlarında gerek üniversitemizin gerekse şahsımın ve akademisyenlerimizin önemli başarılar elde etmesi memnuniyet vericidir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin Türkiye'de 97'nci, dünyada ise 3 bin 969'uncu sırada yer alması, üniversitemizin bilimsel üretkenlik, atıf etkisi ve araştırma performansı kriterlerinde istikrarlı bir gelişim gösterdiğinin somut bir göstergesidir.

Bireysel olarak 2 milyon 626 bin 699 bilim insanı arasında dünyada 6 bin 37'nci, Türkiye'de ise 37'nci sırada yer almak, yalnızca şahsım adına değil, aynı zamanda üniversitemiz ve bölgemiz adına da önemli bir gurur vesilesidir. Bilimsel çalışmalar kapsamında ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları verileri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin akademik vizyonunun, araştırma kapasitesinin ve bilimsel katkılarının ulusal ve uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu göstermektedir."

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin gelişimine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ettiğini belirten Prof. Dr. Gülçin, "Elde edilen bu başarının üniversitemizi gelecekte daha üst sıralara taşıyacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum" dedi. - AĞRI