Ağrı haber... Ağrı'da 3 bin 500 kişilik festival havasında düğün düzenlendi

Ağrı halkı, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kardeşinin düğününde Sayan'ı yalnız bırakmadı, 3 bin 500 kişilik düğün coşkuyla kutlandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kardeşi olan iş adamı ve Yazar Murat Sayan'ın düğünü 3 bin 500 kişilik bir katılımla düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların tebrik mesajlarının okunduğu Murat Sayan ile Hatice Kübra Zengin'in düğün töreninde Başkan Sayan'ın tüm masaları gezerek katılımcıları selamlamasının ardından kentteki tüm protokol üyelerinin şahitliğinde nikah kıyıldı. Düğün ses, şık ve havai fişek gösterisi ile festival tadında geçti.

Düğüne, Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ankara İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Bulanık Kaymakam Mehmet İlidi, iş adamı Cemal Kaya, Şinasi Ünsal, Hizmet İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, İl Sağlık Müdürü Dr. Coşkun Daharlı, İhsan Karamızrak, Hasan Arslan, iş adamı Hüseyin Çelik, Belediye Meclis Üyesi Reşat Aslan, ATSO Başkanı Saim Alpaslan, Avukat Oktay Keskin, iş adamı Mehmet Durgut, Ağrı Baro Başkanı Av. Salih Aydın, iş adamı Emin Uçar, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, iş adamı Cemal Can, Azerbaycan Milletvekili Musa Guliyev katılarak nikah şahitliği yaptı. - AĞRI