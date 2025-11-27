Ağrı Emniyet Müdürü Esnafla Buluştu

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, 29 Ekim Caddesi ve Eski Van Caddesi'nde esnafla bir araya gelerek talepleri dinledi, kentte huzur ve güven ortamının korunması için görüş alışverişinde bulundu.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, 29 Ekim Caddesi ve Eski Van Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaret sırasında esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Önder, kentte huzur ve güven ortamının devamı için talep, sorun ve önerileri dinledi.

Vatandaşlarla samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Önder, emniyet teşkilatının her zaman sahada, halkla iç içe olduğunu vurguladı. "Her zaman Serhat şehrimiz Ağrı'nın güler yüzlü halkıyla dayanışma içinde olacağız" diyen Önder, kentte güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - AĞRI