Ağrı Diyadin'de Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine Denetim

Ağrı Diyadin'de Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine Denetim
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Diyadin ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan denetimlerde kurumların fiziki yapıları, eğitim ortamları ve mevzuata uygunlukları değerlendirildi.

Ağrı Diyadin'de Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine Denetim

Diyadin ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetime tabi tutulan kurumlar arasında Özel Yıldızlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Simya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Diyadin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yer aldı. Yapılan incelemelerde kurumların fiziki yapıları, eğitim ortamları, öğrenci dosyaları ve mevzuata uygunlukları değerlendirildi.

Denetimlerin, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim almasını sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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