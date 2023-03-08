Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'dan deprem bölgesine 152 astsubay ve güvenlik korucusu gönderildi

Yerel Haberler

Ağrı'dan deprem bölgesine 152 astsubay ve güvenlik korucusu gönderildi

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından deprem bölgesine 152 astsubay ve güvenlik korucusu daha gönderildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından deprem bölgesine 152 astsubay ve güvenlik korucusu daha gönderildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde İl Jandarma Komutanlığımız emrinde görevli 152 astsubay ve güvenlik korucusu daha deprem bölgesinde devam eden çalışmalara katılmak üzere yola çıktı" denildi. - AĞRI

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ağrı Valiliği Jandarma Ağrı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title