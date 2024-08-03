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Ağrı'da İsmail Heniyye için yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı

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İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ağrı'da sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Hamas'a destek ve İsrail'e tepki sloganları atıldı. Basın açıklamasında, Gazze'de yaşanan soykırımın kınandığı ve uluslararası toplumun sessizliği eleştirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ağrı'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) ve halk, yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ağrı Kudüs Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Meydan Camii önünde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. STK'ların öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar sık sık tekbir getirerek, "Hamas'a selam direnişe devam", "Katil İsrail, katil Amerika" sloganları attı. Yürüyüş sonunda siyasi parti başkanları ve STK temsilcilerinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Programda ilk konuşmayı Şaban Gökhan yaparken, basın açıklamasını Ağrı Kudüs Platformu adına Fevzi Mağal okudu. Şehit İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek ve Gazze halkının sesi olmak için toplandıklarını belirten Mağal, "Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok" dedi.

Mağal, "Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan, bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar, faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor."ifadelerini kullandı.

Batılı sermayenin soykırımı finanse ettiğini, küresel medyanın sansür, çarpıtma ve dezenformasyonla soykırımı örtmeye çalıştığını ifade eden Mağal, "Küresel zalimler bir araya gelmiş, Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça, namussuzca vahşet karşısında BM çaresiz, BMGK ikiyüzlü, uluslararası toplum sessiz. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin, kahrolsun İsrail, kahrolsun soykırımcı emperyalizm." dedi.

Program, Kerem Engin'in yaptığı dua ile son buldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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