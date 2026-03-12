Farklı illerden gelen öğretmenevi müdürleri Ağrı'da bir araya geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Burçin Uysal Öğretmenevi'nin ev sahipliğinde "Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürleri 1. Paydaş Toplantısı" düzenlendi.

Burçin Uysal Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Şube Müdürü Atilla Aslan ile Erzurum, Erzincan, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Gümüşhane il ve ilçelerinden gelen öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eğitim çalışanlarının bir araya geldiği kurumların mesleki dayanışma ve tecrübe paylaşımı açısından önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Öğretmenevleri ve akşam sanat okullarının eğitim camiasının buluşma noktalarından biri olduğunu belirten Kökrek, bu kurumların birlik ve beraberliği güçlendiren önemli yapılar arasında yer aldığını ifade etti.

Toplantının farklı illerden gelen yöneticilerin deneyimlerini paylaşmasına ve kurumların mevcut durumunun değerlendirilmesine imkan sağlayacağını dile getiren Kökrek, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla yapılacak değerlendirmelerin kurumsal gelişime katkı sunacağını kaydetti.

Kökrek, toplantı kapsamında yönetim anlayışı, kurumsal gelişim ve inovasyon konularının ele alınacağını belirterek, değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan ve yenilikçi yaklaşımları benimseyen yönetim anlayışının kurumların sürdürülebilir başarısı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Programda ayrıca kalite yönetimi süreçleri, doğal afetlere karşı dayanıklılık, mevzuata uygunluk, kriz yönetimi ve strateji geliştirme başlıklarının da değerlendirileceğini aktaran Kökrek, kurumların fiziki güvenliği ile çalışanların ve hizmet alan vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının öncelikli konular arasında bulunduğunu ifade etti.

Toplantıda eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine kurumsal katkı ile yerel iş birliklerinin de ele alınacağını dile getiren Kökrek, öğretmenevlerinin bulundukları şehirlerin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunabilecek önemli kurumlar olduğunu söyledi.

Dijital sistemlerin etkin kullanımının kurumsal süreçlerde düzen ve hız sağladığını belirten Kökrek, merkezi yönetim platformuna ilişkin bilgilendirmelerin de toplantı programında yer aldığını kaydetti.

Kökrek, iki gün sürecek programın kurumlar arası deneyim paylaşımını güçlendireceğini belirterek, toplantının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı