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Ağrı'da Merkez Camii, Kızılay gönüllülerince öğle namazına kadar temizlendi

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Ağrı'da Merkez Camii, Kızılay gönüllülerince öğle namazına kadar temizlendi
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Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Merkez Camii'nde temizlik yaptı. Halıları süpürüp camları ve cemaat alanlarını silen gönüllüler, çalışmayı öğle namazına kadar sürdürdü; cami daha temiz hale getirildi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Merkez Camii'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde camide buluşan gönüllüler, din görevlileriyle birlikte halıları elektrikli süpürgelerle temizledi, camları ve cemaatin kullanım alanlarını sildi.

Öğle namazına kadar devam eden çalışma sonunda cami, cemaatin ibadetlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebileceği hale getirildi.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, çalışmayla haftanın önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Din görevlileriyle işbirliği içinde hareket ettiklerini belirten Tatlı, "İlimizin en büyük ibadethanesi olan Merkez Camii'nde anlamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm gönüllülerimize ve bizlere destek olan din görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Cami cemaati ve vatandaşlar da çalışmadan dolayı Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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